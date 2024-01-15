Названо имя счастливчика из Челябинской области, выигравшего в лотерею 34 миллиона рублей

Обладателем богатства оказалась продавщица мясной лавки из Магнитогорска

Суперприз одной из государственных лотерей в 33,8 млн рублей, разыгранный в декабре 2023 года, достался жительнице Магнитогорска Зинаиде Ганиевой. Билеты она купила на рынке, где работает продавцом мясных изделий, а счастливую комбинацию чисел придумала прямо у киоска и повторила в трех тиражах подряд. Об этом сегодня, 15 января, сообщила пресс-служба компании «Столото» — оператора всероссийских государственных лотерей.

ИА «Первое областное» уже писало об огромном денежном выигрыше, но на тот момент имя его обладателя еще не было известно. Оказалось, что Зинаида Ганиева уже тогда знала о своей удаче, но с трудом могла в нее поверить. По ее словам, билеты быстрой лотереи «Рапидо» она купила во время перерыва в работе. Сначала она попросила продавщицу саму отметить числа случайным образом, но комбинация ей не понравилась.

«Взамен я назвала номера из головы, только оставила число „11“. Через пару минут, когда я уже вернулась на рабочее место, мне на телефон пришло уведомление о выигрыше от „Столото“. Я тут же побежала обратно и попросила проверить результаты розыгрыша. После того, как мне озвучили размер суперприза, я еле устояла на ногах», — рассказала она.

У новоиспеченной миллионерши большая семья, и судьба внезапного богатства будет решаться коллегиально. Возможно, в первую очередь деньги пустят на достройку дома, где победительница живет со своим мужем.

Примечательно, что ранее Зинаида Ганиева уже не раз выигрывала в лотерею довольно внушительные суммы — до 70 тысяч рублей. Она считает, что подбирать счастливые комбинации чисел ей помогает математический склад ума.