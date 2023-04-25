Житель Челябинской области выиграл в лотерею 32 млн рублей

Южноуралец угадал все числа счастливой комбинации

Неизвестный пока житель Челябинской области выиграл в лотерею 32 млн рублей, сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

О счастливчике (или счастливице) известно только то, что он приобрел билеты игры «Все или ничего» на десять тиражей подряд за 1000 рублей. По правилам суперприз достается тому, кто угадает все числа выигрышной комбинации или не угадает ни одного. Южноуралец угадал все и стал миллионером.

Кстати, 32 миллиона — далеко не самый крупный выигрыш южноуральцев в лотерею за последнее время. В феврале ИА «Первое областное» писало о копейчанине, который на пару с жителем Свердловской области сорвал 600-миллионный джекпот в «Спортлото». Выигрыш поделили пополам.