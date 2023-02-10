Житель Копейска выиграл в лотерею 300 миллионов рублей

Суперприз он разделил со вторым счастливчиком из Екатеринбурга

Житель Копейска купил лотерейный билет за 350 рублей и выиграл 300 миллионов. 600-миллионный суперприз в «Спортлото „4 из 20“» он пополам разделил со вторым победителем из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

«Девятого февраля в ходе 5823-го тиража „Спортлото „4 из 20“ был разыгран многомиллионный суперприз — 600 906 830 рублей. Невероятно повезло сразу двум участникам розыгрыша. Выигрыш каждого составил — 300 453 415 рублей. Имена новоявленных мультимиллионеров на данный момент неизвестны», — пишет издание РИА Новости со ссылкой на представителя «Столото».

Оба победителя еще не обратились за выигрышем.

Чтобы выиграть суперприз, по правилам «Спортлото "4 из 20"», нужно угадать все числа выигрышной комбинации.

Всего на этот тираж участники купили 875 808 билетов, в которых было сформировано 1 522 928 комбинаций. Два победителя отметили в полях одинаковую комбинацию, поэтому разделили между собой суперприз. В первом поле билета они выбрали числа 19, 7, 9, 11, а во втором — 3, 12, 15, 18.

Напомним, в конце января житель Бакала купил в почтовом отделении билет первого тиража лотереи «Мечталлион» за 100 рублей и выиграл миллион.