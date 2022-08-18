Житель Челябинской области получил грант губернатора на создание площадки для выгула собак

Тренировочно-выгулочный комплекс откроют в Катав-Ивановске

Житель Челябинской области Алексей Воробьев получил грант губернатора на создание в Катав-Ивановске игрового комплекса для дрессировки и выгула собак. На реализацию проекта «Воспитай друга» мужчине выделят почти 345 000 рублей.

«Появление площадки позволит владельцам собак Катав-Ивановска выгуливать питомцев, которым необходим свежий воздух, не опасаясь нарушить законодательство. На территории комплекса, огороженного забором из сетки-рабицы, с установленными тренажерами для дрессировки будет разрешен выгул без поводков и намордников, если при этом не может возникнуть опасности для жизни и здоровья людей», — отмечает автор проекта Алексей Воробьев.

Площадку планируют разместить на безопасном расстоянии от жилой зоны, чтобы не мешать жителям близлежащих домов. Она станет местом притяжения единомышленников. Но главной целью проекта, как отмечают авторы, станет обучение людей правильному и ответственному отношению к содержанию и воспитанию домашнего животного.

«В нашей команде есть кинолог, который поможет проводить занятия с хозяином по дрессировке и социализации собаки. Также в планах — запустить сайт и группу в социальных сетях, в которой наш smm-менеджер будет информировать население района о возможности посещать площадку, о проведении мероприятий. На этих ресурсах владельцы собак также смогут получать консультацию и практическую помощь по вопросам собаководства», — объяснил Алексей Воробьев.

Общая сумма расходов на реализацию проекта с учетом средств гранта губернатора Челябинской области составит почти 480 000 рублей.

Напомним: общая сумма поддержки гражданских инициатив в регионе в 2022 году составит 245 миллионов рублей. В настоящее время в Челябинской области идет прием заявок на II конкурс грантов губернатора для некоммерческих организаций (НКО). Подать документы на участие можно до 6 сентября 2022 года.