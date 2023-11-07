Житель Челябинска стал миллионером, купив на почте лотерейный билет за 100 рублей

Это уже пятый миллионный выигрыш с начала года

Неизвестный житель ЧТЗ разбогател после похода на почту. В офисе услуг связи он купил за 100 рублей билет государственной лотереи, который впоследствии принес ему выигрыш в один миллион, сообщила пресс-служба челябинского областного управления ФПС.

Счастливый билет челябинец приобрел в отделении по адресу ул. Комарова, 112. Произошло это 19 октября, а 22-го числа состоялся розыгрыш тиража.

Это уже второй крупный выигрыш в «почтовую лотерею» в Челябинской области за осень. Напомним, что 1 октября 2 миллиона рублей выиграл житель Миасса. Всего с начала года таким же путем миллионерами стали пять клиентов почты.