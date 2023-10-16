Житель Миасса выиграл два миллиона по лотерейному билету за 100 рублей

Мужчина разбогател, зайдя на почту

В Миассе молодой человек зашел на почту за посылкой и по случаю купил лотерейный билет. Импульсивная покупка оказалась удачной — мужчина выиграл 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Челябинского областного отделения ФПС.

Счастливый билет одного из брендов государственной лотереи обошелся миасцу в 100 рублей. По правилам розыгрыша в 53-м тираже для получения приза в 2 миллиона рублей все 16 чисел на игровом поле должны были совпасть с выигрышной комбинацией после последнего хода.

В региональном филиале «Почты России» с начала 2023 года миллионерами стали четверо южноуральцев, купивших лотерейные билеты на почте. Ранее по одному миллиону выиграли жители Бакала, Чесмы и Челябинска.