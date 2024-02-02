Житель Челябинска семь лет страдал от нервных тиков и судорог глаза

Избавиться от недуга помогла ювелирная операция, которую провели в ЧОКБ

Врачи Челябинской областной клинической больницы провели ювелирную операцию по разделению сосуда и нерва, которые, соприкасаясь в голове пациента, вызывали тики и судороги глаза. Мужчина мучился долгих семь лет, а теперь снова чувствует себя здоровым, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

«Еще в 2017 году у меня появился тик под нижним веком. Он появлялся и проходил. Потом глаз стал подергиваться, а последние пару лет — закрываться. Контролировать это я уже не мог и не мог из-за этого водить машину», — рассказывает 60‑летний пациент Игорь Антипов.





Обследование показало, что лицевой нерв при пульсации крови задевает стенка сосуда. При этом нерв вызывает непроизвольное сокращение мышц лица. По месту жительства пациенту предложили уколы, которые расслабляют мышцы, но их эффекта хватало сначала на 8 месяцев, потом на 4, а в последний раз — только на 2.

«Если болезнь длится больше трех-четырех лет, то эффект от лекарственной терапии все время сокращается», — замечает врач-нейрохирург ЧОКБ Игорь Журавлев.

Антипову предложили провести операцию — установить между артерией и нервом прокладку, которая защитит их от соприкосновений.





Как рассказали в пресс-службе ЧОКБ, вмешательство проходило под микроскопом с 12‑кратным увеличением, так как нерв и артерия не более нескольких миллиметров в диаметре. Кроме нейрохирургов, анестезиологов и операционной бригады медсестер в операционной присутствовал нейрофизиолог, который должен был определить, какой из сосудов мешает. Операция прошла успешно, пациента избавили от мешающей жить проблемы.

«Компрессия нервов черепа — достаточно редкая патология: примерно 8 случаев на миллион человек. Заболевание не смертельное, но оно снижает качество жизни. Мы хотим, чтобы неврологи знали, что мы можем помочь таким пациентам. Для этого в нашей клинике есть все материальные и технические возможности», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

В ЧОКБ ежегодно проводят 15—25 операций по декомпрессии черепных нервов.

В эти дни также в ЧОКБ проходят мастер-классы врачей-герниологов из Москвы и Санкт-Петербурга. Челябинских хирургов учат ставить «заплатки» на грыжи мышц живота.