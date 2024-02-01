Лучшие врачи‑герниологи России проводят мастер‑классы в Челябинске

Местных врачей учат ставить «заплатки» на грыжи мышц живота

Серия мастер-классов от врачей-герниологов из Москвы и Санкт-Петербурга проходит в Челябинске в эти дни. На учебу в стены ЧОКБ пригласили абдоминальных хирургов, гастроэнтерологов и эндоскопистов из всех больниц Челябинской области, сообщает пресс-служба клиники.

Герниологи оперируют пациентов с грыжами брюшной полости — закрывают отверстия в мышцах, через которые у больных в области живота выпадают под кожу петли кишечника, мочевой пузырь и желудок. Герниолог вправляет органы на свое место и закрывает дефект брюшной стенки. Чаще всего во время вмешательства больному ставят «заплатку» на мышцы.

«Переднюю брюшную стенку можно представить как сэндвич. Двигаясь в определенных слоях и объединяя эти разрушенные грыжей слои, мы их сшиваем и в этих слоях устанавливаем сетчатый имплант, который надежно удерживает грыжу», — говорит заместитель главного врача по хирургии ГКБ имени Юдина из Москвы Богдан Орлов.

Как рассказали в пресс-службе клиники, гости привезли с собой лапароскопические стойки и смарт-биполяры с ультразвуковыми возможностями. Это умные технологии, которые позволяют рассекать ткани во время операции, одновременно их прижигая. Таким образом, доступ к грыже производится абсолютно бескровно, с минимальной травмой. После такой операции пациентов выписывают домой уже на следующий день.

В прошлом году в ЧОКБ провели более 350 операций по устранению грыж брюшной стенки — с такой проблемой столкнулись около трети всех пациентов больницы, перенесших абдоминальную операцию.

«Возможно, это связано с тем, что у нас промышленный регион, и у мужчин трудоспособного возраста физические нагрузки — распространенное явление», — говорит заведующий отделением Антон Ефремов.

Ранее в ЧОКБ помогли жителю Еманжелинска, которому за новогодним столом друг случайно сломал лопатку.