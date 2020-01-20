Житель Бакала выложил в сеть интимные фото своей бывшей пассии

За это он может на два года отправиться в колонию.

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Саткинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Бакала (Саткинский район). 31-летний мужчина предстанет перед судом за то, что выложил в сеть фотографии и видео своей бывшей сожительницы интимного характера. Просмотреть их мог каждый пользователи интернета в октябре 2019 года.

«31-летний местный житель, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Контент мужчина удалил, но за свой поступок он теперь может отправиться в колонию на срок до двух лет, либо заплатить огромный штраф. Он признал свою вину, а судьбу его решит Саткинский городской суд.