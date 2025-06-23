Житель Аргаяша выплатит 100 тысяч ребенку, покусанному его собакой

Пес напал на школьника и прокусил ему щеку

В Аргаяше владелец собаки заплатит за нападение своего питомца на местного школьника.

Напомним, в феврале сообщалось, что на мальчика напал бродячий пес, который прокусил ему щеку.

«Прокуратура Аргаяшского района провела проверку и установила, что у собаки есть владелец, который допустил ее ненадлежащее содержание. Ему было предъявлено исковое заявление о выплате компенсации морального вреда пострадавшему мальчику, который проходил лечение амбулаторно», — говорится в сообщении ведомства.

Решением Аргаяшского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Мужчина должен выплатить ребенку 100 тысяч рублей.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.