В Аргаяше восьмилетнего мальчика покусала собака

Возбуждено уголовное дело

Сегодня, 25 февраля, в Аргаяше бездомная собака напала и покусала лицо восьмилетнему мальчику, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось возле пятиэтажки по улице Чкалова, рассказала сестра пострадавшего школьника в соцсетях.

«Укусила в лицо и в руку, но пострадало только лицо — руку спасла куртка. Сразу после этого пришлось обращаться в больницу, там обработали раны и поставили укол. Очень много бездомных собак бегают в Аргаяше не первый год», — написала девушка.

В СУ СКР по Челябинской области возбудили дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Замечено, что должных мер реагирования по отлову бездомных собак со стороны администрации и специальных служб не принимается.