Женщина-ученый из Челябинска создает лекарство от тревоги

Молекулы против стресса тестируют на рыбках

В лаборатории системной патологии и перспективных лекарственных средств ЮУрГУ тепло, пахнет чистой водой и гудят фильтры для очистки. В небольших аквариумах, образующих единую систему, плавают сотни маленьких рыбок. Одни — полупрозрачные, другие — яркие, неоновые, как акварельные мазки. За ними наблюдает старший научный сотрудник НИЛ Мария Комелькова. Она создает и изучает соединения, которые в будущем могут стать основой инновационных лекарств.





Как молекула превращается в лекарство, которое работает, каково быть женщиной-ученым в современной России и для чего пугают рыб, ИА «Первое областное» рассказала доктор биологических наук Мария Комелькова.

Стресс, поиск успокоения и рыбы

Пропитанный стрессом современный мир возвел слово «тревожность» в топ 2025 года. Пока люди нервничают, наука ищет способы им помочь. Здесь, в Челябинске, Мария Владимировна вместе с коллегами занимается поиском противотревожных средств и антидепрессантов. Помогают им в этом маленькие рыбки.

«Факторы стресса, негативно влияющие на здоровье населения, приводит к огромному количеству психических и соматических заболеваний», — отмечает Мария Владимировна.

Здесь речь не о «нормальном» эустрессе, который человек испытывает ежедневно, например, когда выступает перед публикой или волнуется перед экзаменом. На такой стресс организм реагирует положительно, и система быстро приходит в норму. А о плохом, так называемом дистрессе, который изо дня в день действует на человека и разбалансирует организм, после чего запускаются механизмы его разрушения. Специалисты уверяют, что игнорирование этого состояния может привести к смерти.





При чем здесь все-таки рыбы? Они выступают в роли модельного организма — их геном на 70% совпадает с человеческим. Даже гормон стресса у них тот же — кортизол.

Чтобы изучить тревогу, рыб специально «нервируют».

«Каждый день они испытывают новый стресс: в один день встречаются с хищником, в другой — их трясут, в третий — не кормят, в четвертый — заливают светом, чтобы не спали. Через две недели видна разница: контрольные группы подплывают к человеку, ждут еды. А те, что пережили стресс, — забиваются в углы, боятся, движения у них резкие, нервные», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории.

На этих «напуганных» рыбках и тестируют новые соединения.

«В рамках трехлетнего исследования нам удалось идентифицировать молекулу, проявляющую выраженное противотревожное действие. Это серьезный успех лаборатории», — делится Мария Владимировна.





У самурая есть только путь?

Появление лекарства от стадии молекулы — процесс долгий. Нужны доклинические и клинические испытания, финансирование и время.

«Путь новой молекулы в таблетку тернист. Каждый следующий этап исследований способен поставить точку в судьбе препарата», — говорит Мария Владимировна.

В работе помогают не только братья меньшие, но и искусственный интеллект. Специальные программы проводят первичный скрининг молекул, отбирая наиболее вероятных «кандидатов-лидеров». Это ускоряет начальную стадию, но ключевые доказательства — биологические эффекты в живых системах — по-прежнему получают в лаборатории, день за днем, эксперимент за экспериментом.

«Все привыкли говорить о положительных результатах, и грантовые фонды ждут именно их. Но в реальности отрицательный результат — это такой же важный итог. Вот мы тестировали молекулу-лидера по прогнозам ИИ, а эффект показало второе по списку соединение. Значит, первое нам не подходит, идем другим путем», — отмечает Мария Комелькова.

За каждой потенциальной таблеткой стоят годы проверок, тонны документации, и готовность принять тот факт, что может не получиться. Это и есть настоящий путь ученого — путь осознанного, вдумчивого движения к цели, где спешить нельзя, но и останавливаться невозможно.

«Женщины в космос летают. О чем речь?»

Наука требует не только глубоких знаний и развитого интеллекта, но и особой выдержки, терпения, способности балансировать между ролями. Мария Комелькова вызовы кропотливой работы принимает с улыбкой и горящими глазами.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2025 в российской науке заняты 130,5 тысячи женщин-исследователей, это 38,5% от общего числа исследователей.

«Сейчас очень много женщин в науке. Господи, женщины в космос летают, о чем речь?» — говорит Мария Владимировна.





Место в лаборатории должно определяться только интересом и компетенцией. По наблюдениям Марии Владимировны, мужчины и женщины часто мыслят по-разному, и именно в тандеме могут рождаться наиболее сильные и неочевидные решения. Главное — не сомневаться в себе

«Если есть идея — нужно идти и делать. Бояться не нужно. Дорогу осилит идущий», — убеждена доктор наук.

Гигантские кабачки и пуанты

Во всем важен баланс — в работе, в личной жизни, во внутреннем состоянии. Чтобы не «сгорать», нужно эквилибрировать между сферами. Мария Владимировна находит отдушину в спорте. Она занимается в балетной студии, танцует на пуантах («Это сложно очень!»), а еще увлекается... выращиванием гигантских овощей.

«Просто копаться в грядках — уныло. А вот получить экстремальный урожай — интересно!», — говорит она.

На ее балконе уже живет гигантский лук, в планах кабачок и тыква. Балет, садоводство, наука — это про усидчивость, терпение и про то, как важно не бросать дело при трудностях или отрицательном результате.