Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области 28 января

Местами ожидается сильный снег

В Челябинской области до вечера вторника, 28 января, введен желтый уровень погодной опасности из-за снега, гололеда и локальных метелей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна из-за неблагоприятных погодных явлений. Они обычны для территории нашей страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности», — уточняют в МЧС России.

В Челябинской области предупреждение о локальных снегопадах и метелях, а также о гололеде действует до 20:00 сегодняшнего дня.

Ранее водителям рекомендовали отказаться от поездок по федеральным трассам из-за неблагоприятных погодных условий.