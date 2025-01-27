Штормовое предупреждение из‑за снегопада объявили в Челябинской области 28 января

Водителей просят отказаться от дальних поездок

Во вторник, 28 января, циклон принесет в Челябинскую область снегопады, местами возможны метели. В областном Гидрометеоцентре из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.

«Ночью и днем 28 января в северной половине области ожидается мокрый снег, в горах местами сильный, слабые метели. На дорогах гололедица от снежного наката», — предупредили синоптики.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» автомобилистам настоятельно рекомендовали отказаться от дальних поездок по федеральным трассам во избежание неприятностей.

Напомним, во вторник в регионе ожидается не только снег, но и аномальное тепло: местами температура поднимется до 0 градусов. Подробнее о погоде 28 января читайте на нашем сайте вечером.