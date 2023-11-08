Сегодня, 8 ноября, в Челябинской области прогнозируют туман и гололедно-изморозевые явления. Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень опасности, который означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение будет действовать до восьми часов вечера.
«В Челябинской области местами туман и гололедно-изморозевые явления. Период предупреждения — до 20:00 8 ноября»,— уточнили в Гидрометцентре России.
Туман окутал Челябинскую область накануне, 7 ноября. Уже зарегистрированы последствия непогоды: в Еманжелинском районе из-за тумана водитель иномарки не заметил женщину, переходящую дорогу в неположенном месте, и сбил ее. От полученных травм она скончалась.