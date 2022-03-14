Ждать ли жаркого лета после теплой зимы

Гидрометцентр Челябинской области рассказал, сбываются ли приметы

Челябинский гидрометцентр проверил, насколько часто после теплой зимы наступает теплое лето. Синоптики изучили статистику за 41 год и пришли к любопытному выводу, которым делятся на своем сайте.

«Мы провели анализ повторяемости суммарных температур на территории Челябинска с 1980 по 2020 годы и пришли к выводу, что прогноз погоды нельзя давать, опираясь исключительно на примету»,

— говорят в Гидрометцентре.

Статистика показала, что теплая зима в 41% случаев сменялась теплым летом. И лишь в 15% случаев после теплой зимы наступало холодное лето. В остальные годы температурный режим был близок к норме.

Если зима была холодной, то в 17% случаев затем наступало теплое лето, а в 3% случаев лето также было холодным.