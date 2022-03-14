«Мы провели анализ повторяемости суммарных температур на территории Челябинска с 1980 по 2020 годы и пришли к выводу, что прогноз погоды нельзя давать, опираясь исключительно на примету», — говорят в Гидрометцентре.
Статистика показала, что теплая зима в 41% случаев сменялась теплым летом. И лишь в 15% случаев после теплой зимы наступало холодное лето. В остальные годы температурный режим был близок к норме.
Если зима была холодной, то в 17% случаев затем наступало теплое лето, а в 3% случаев лето также было холодным.
И тем не менее синоптики отмечают, что оптимистический прогноз более вероятен: теплая зима все же чаще сменяется теплым летом.
Хотя сегодня, конечно же, более актуально, когда в Челябинске потеплеет хотя бы до нуля градусов. Мы узнали об этом все от тех же синоптиков.