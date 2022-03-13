Когда в Челябинске потеплеет хотя бы до нуля градусов

Синоптики обещают начало весны уже на следующей неделе

Холода, вернувшиеся на Южный Урал, не задержатся здесь надолго. Уже через неделю дневная температура в областном центре поднимется до нуля. Такой прогноз в воскресенье, 13 марта, дает Гидрометцентр России.

Рабочая неделя в городе начнется с очень холодной ночи: синоптики обещают в ночь на понедельник до −30 градусов. Но уже днем потеплеет до −10 градусов. После столбик термометра постепенно поползет вверх.

Во вторник и среду, 15 и 16 марта, в городе будет −20 градусов ночью и −8 градусов днем.

В четверг и пятницу, 17 и 18 марта: −18 градусов ночью и −5 градусов днем.

А уже в субботу, 19 марта, в Челябинске потеплеет до −15 градусов ночью и до нуля градусов днем.

Такую температуру можно назвать стандартной. Наблюдения за погодой в Челябинской области показали, что в течение марта всегда чередуются оттепели и морозы. Местные синоптики отмечают, что в мартовский день-рекордсмен по теплу столбик термометра поднялся до +15 градусов. Правда, в каком это было году, увы, не уточняют.