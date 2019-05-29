/ Жарой и грозами завершится май в Челябинской области

В регионе сохраняется высокая температура.

Прогноз погоды на конец мая опубликовал Челябинский гидрометцентр. По данным синоптиков, температура в регионе продолжит расти. 31 мая она достигнет рекордной для 2019 года отметки — плюс 31 градус. Однако погода все же не будет стабильной: на смену солнцу придут дожди и грозы.

В четверг, 30 мая, ожидается переменная облачность. Ночью будет плюс 8-13 градусов, днем — плюс 19-24, на юге температура может подняться до плюс 27 градусов. В пятницу, 31 мая, ночью будут кратковременные дожди, грозы, температура достигнет плюс 15 градусов. Днем грозы и дожди останутся, температура поднимется до плюс 26-31 градуса. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинск 31 мая тоже придет гроза, но температура не станет меньше. В среднем днем столбик термометра будет показывать плюс 24-26 градусов, ночью — плюс 10-12.