Резкое похолодание до +3 градусов обещают челябинцам на предстоящей неделе

Солнечная погода сменится пасмурной

Кажется, погода в Челябинской области решила проявить свой характер и испытать южноуральцев на прочность: после аномальной жары до +30 градусов в регионе буквально за пару дней похолодает почти до нуля градусов! Солнце спрячется за тучи, пройдут небольшие дожди, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на синоптиков областного Гидрометеоцентра и популярные погодные сервисы.

«По предварительным расчетам, в ближайшие дни ожидается похолодание в связи с затоком холодной воздушной массы с севера»,— уточнили синоптики.

Понижение температуры синоптики обещают уже в понедельник: столбики термометров в Челябинске покажут +18...+21 градус. Ожидается облачная погода с прояснениями. Во вторник похолодает до +9...+11 градусов, а в последующие дни — до +3 градусов. Возможны небольшие дожди. Отметку в +10 градусов столбики термометров вновь преодолеют только к выходным.







Аналогичная погода ожидается и в других городах и районах Челябинской области.