19 марта завершается регистрация в программе «Герои Южного Урала»

Губернатор напомнил о возможности обучения для ветеранов СВО

Ветераны спецоперации еще успевают подать заявку на обучение по региональной программе, напомнил губернатор Алексей Текслер на совещании в правительстве.

«Завтра завершаем регистрацию заявок на участие в региональной кадровой программе „Герои Южного Урала“. Проект рассчитан на ветеранов специальной военной операции. Некоторые из глав, министров региональных станут их наставниками. На сегодня зарегистрировались 982 претендента. Далее пройдет конкурсный отбор, уже в июне начнем обучение», — отметил губернатор.

Напомним, программа «Герои Южного Урала» готовит высококвалифицированных руководителей. В ней могут принять участие граждане РФ — участники СВО (как действующие, так и бывшие) с высшим или средним специальным образованием и опытом руководящей работы.

Отбор проходит в несколько этапов: подача заявки через личный кабинет на сайте, написание эссе, дистанционное тестирование и, возможно, дополнительные задания.

Год обучения в Челябинском филиале РАНХиГС будет включать очные занятия, стажировки на предприятиях и в органах власти, а также наставничество от опытных руководителей региона. По окончании обучения слушатели получат диплом государственного образца по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».