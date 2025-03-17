Завершается регистрация на программу «Герои Южного Урала» для участников СВО

Уже зарегистрировалось около тысячи участников

В ближайшие дни завершается регистрация на уникальную образовательную программу «Герои Южного Урала», предназначенную для участников специальной военной операции.

Регистрация проходит с 19 февраля по 19 марта 2025 года на сайте проекта. На 17 марта зарегистрировалось уже 982 человека, из которых 570 — действующие военнослужащие.

Программа, по словам губернатора Алексея Текслера, призвана помочь ветеранам СВО превратить свой боевой и жизненный опыт в профессиональные навыки и компетенции, необходимые для успешной работы в органах власти, коммерческих и общественных организациях.

«Участие в программе поможет дополнить имеющиеся компетенции и раскрыть потенциал на новом месте работы», — подчеркнул глава региона.

Программа «Герои Южного Урала» ориентирована на подготовку высококвалифицированных руководителей. К участию приглашаются граждане РФ, участники СВО (как действующие, так и бывшие), имеющие высшее или среднее специальное образование и опыт руководящей работы. Для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, предусмотрена упрощенная регистрация.

Отбор проходит в несколько этапов: подача заявки через личный кабинет на сайте, написание эссе, дистанционное тестирование и, возможно, дополнительные задания. Общественный совет выберет участников с наилучшими показателями управленческого опыта, потенциала и военных заслуг.

Год обучения в Челябинском филиале РАНХиГС будет включать очные занятия, стажировки на предприятиях и в органах власти, а также наставничество от опытных руководителей региона. По окончании обучения слушатели получат диплом государственного образца по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».