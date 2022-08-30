Завтра с видом на Донбасс. Часть 5

Журналист «Первого областного» вместе со старым товарищем отправился в отпуск в Донбасс. Окончание его путевых заметок

Окончание. Часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4 здесь.



Часть 5

Донецк продолжает радовать своей чистотой и ухоженностью.

Пожалуй, один из самых ярких примеров — построенная в 2009 году к Евро-2012 по футболу «Донбасс Арена» и расположившийся с ней рядом огромный парк с комплексом памятников и музеев.

Сказать, что территория чистая, — ничего не сказать. Газоны пострижены, тротуары подметены, ни соринки, ни песчинки.

И — монументальный мемориальный комплекс в честь тех, кто отдал свои жизни в Донбассе в Великую Отечественную войну. Под ним — комплекс «Арт-Донбасс», доказывающий, что и современное искусство здесь совсем не чужое.







Рядышком — памятники героям уже нынешнего противостояния: погибшему от взрыва первому главе республики Александру Захарченко, легендарным донецким комбатам Мотороле, Гиви и прочим. Тут же — бюст Иосифа Кобзона, уроженца этих мест...







И еще рядом много монументов и памятников. Каждый из которых не только представляет сам по себе определенную мемориальную и художественную ценность, но еще и великолепно встроен в структуру всего комплекса общественного пространства парка.







Вот только нет, кроме нас, посетителей у всего этого великолепия. «Донбасс Арена» уже который год пустует без футбола. А едва ли не на каждой скамейке, или стене, или ленте, которой перегорожен тот или иной проход в парке, — простая надпись: «Осторожно, мины!»...







***

С утречка к нам в квартиру наведалась тетя Рая — милая женщина постбальзаковских лет, которая помогает хозяину арендованной нами квартиры следить за порядком — прибрать, поменять белье и так далее по мелочи.

На самом деле ее надо бы величать Раиса Александровна. Но почему-то «тетя Рая» ей подходит больше — простая с виду и по манерам (но явно себе на уме), с ярко выраженным местным говором, передать который обычными буквами кириллического алфавита довольно сложно.

«Так, а шо у вас с водой? Набрать вечером таки успели?» — спрашивает она. Успели, конечно, — помня график подачи воды, мы с товарищем стараемся в эти часы оказаться возле крана в ванной.

***

Разговорились, конечно. Ну а как не поговорить?

У тети Раи два сына, одному 21, второму 27. Оба воюют.

Старший — с 2014 года. Воюет, видимо, удачно, раз дослужился с рядового до лейтенантских погон. Да и просто — выжил и относительно цел. Теперь вот его агитируют получить высшее образование, чтобы продолжить офицерскую карьеру. Образование получит, карьеру продолжит.

А младшего тетя Рая, по ее словам, и сама практически выгнала служить. «Пусть самостоятельности учится».

Сурово.

Но тут же Раиса Александровна глубоко вздохнула и взмолилась: «Да лишь бы оно поскорее все закончилось».

И верно. Потому что каково даже самой суровой матери каждый день ждать детей с фронта, зная, что вот они, рядом, но война есть война (термин «специальная военная операция» актуален для частей российских вооруженных сил, а вот местные жители формально независимой республики все происходящее называют именно войной), и вернутся ли...

***

«Я ведь, в общем-то, жила до всего этого хорошо, — продолжает тетя Рая. — Работала таки, у меня семь кредитов было, но все выплачивала, ни дня просрочки. И еще деньги оставались развлекаться более-менее. Сейчас, конечно, труднее — люди поуезжали».

«Другим тоже, пока тут не началось, хорошо было. Вон у некоторых три паспорта сразу — украинский остался, паспорт ДНР получили, и еще российский есть. А это — три пенсии, три соцвыплаты... А теперь, видимо, останется лишь один паспорт. — рассказывает она особенности местной жизни. — А у меня пока даже паспорта ДНР нет — говорят, надо проходить какую-то проверку в УБОПе. А я шо-то все туда никак сама дойти не могу...»

Грядущего окончательного перехода ДНР под крыло Российской Федерации тетя Рая не боится. Но кое-какие моменты вызывают у нее опасения.

«Законы у вас, конешна, такие, шо...»

***

И тетя Рая в этом не одинока. Многие из тех, с кем нам удалось поговорить во время поездки, опасаются, что новым территориям, вероятно, будет очень непросто входить в законодательно-юридически-бюрократическую реальность современной России.

Сейчас-то здесь — прежде всего в экономике, в бизнесе — в общем, много того, что в разных устах (в зависимости от того, кто это произносит — местный житель или, скажем, российский силовик) определяется по-разному — свобода, вольница или «махновщина». Причем все три определения в той или иной мере верны.







В любом случае в сегодняшней ДНР просто нет такого невероятного количества контрольно-надзорных органов и структур с огромными штатами проверяющих, что существуют в РФ. Хотя бы потому, что на все это физически нет людей — фронт на границе Донецка, и в республике проведена массовая мобилизация.

А ведь появятся.

И вот ка-а-а-а-ак столкнется местный, в общем-то довольно вольный, непуганый в этом плане бизнес со всеми нашими Ростех-, Госпож- и прочими надзорами, трудовыми, жилищными и прочими инспекциями, фитосанитарным, ветеринарным и прочими контролями, контрольно-счетными и прочими палатами... Трудно им будет. Ох как трудно...

Впрочем, и по умению приспосабливаться к любой ситуации, особенно если это жизненно необходимо, местным мало равных.







***

Есть здесь, в ДНР, и еще один челябинский след. Мой давний знакомый, в гости к которому, собственно, мы с Димой Логуновым и приехали, — Александр Костомаров. Челябинец, который сейчас трудится на должности замруководителя администрации республики.

Александр Константинович — управленец опытнейший, успевший позаниматься вопросами внутренней политики в четырех регионах России, причем в трех из них — в качестве профильного вице-губернатора.

Его работа в Донецке во многом не совсем публична, и в этих заметках я не буду распространяться о ее сути. Скажу лишь, что, когда придет время, результат этой работы будет более чем публичен, предельно нагляден и максимально убедителен.

«Вообще, государственное устройство и политическая система здесь, в ДНР, серьезно отличается от того, что есть в России, — проводит краткий ликбез Александр Костомаров. — Выбирают здесь только главу республики и республиканский совет депутатов. Главы городов и районов — строго назначаемые, местных собраний, советов депутатов или каких-нибудь гордум просто нет. Как нет у муниципалитетов и каких-либо отдельных, собственных бюджетов. Бюджет тут один — республиканский. Местные власти располагают теми ресурсами, которые они смогли защитить по смете. Все. Точка. По большому счету нет здесь и политических партий. Есть несколько общественных движений — и всё».

Так и живут.

***

Ближе к вечеру поехали поужинать в один из местных ресторанчиков. Месторасположение и название не напишу, чуть позже сами поймете почему.

Компания собралась отличная — кроме нас за столом местные общественники, в том числе — руководитель общественной палаты Александр Кофман и руководитель исполкома общественного движения «Донецкая Республика» (местный аналог «Единой России») Алексей Муратов.

И Кофман, и Муратов — мужики колоритные, харизматичные, в самом расцвете сил и лет. На столе — огромные блюда со свежесваренными раками. Раки — еще один, наряду с розами, местный культ или, если хотите, — фетиш. Говорят, что именно здесь они какие-то особенные. Насчет особенных не уверен. Но вкусные до безумия. Особенно если их правильно употреблять. Кофман и Муратов с удовольствием подсказывают, как это делать. А еще и пиво здесь отменное.







***

Разговоры за столом — как у любой мужской компании: про серьезное, про свой опыт и впечатления, иногда про женщин. И конечно же, с юмором и анекдотами.

«Вот смотри, Коля, было бы подписание в Донецке, было бы вот так!» — поворачивая телефон камерой к столу с яствами, Александр Кофман записывает шутливое видео для своего челябинского коллеги, председателя региональной Общественной палаты Николая Дейнеко, с которым Общественная палата ДНР недавно подписала соглашение.

Уверен, Николай Михайлович в долгу не останется.

***

Примерно посередине рассказа Александра Кофмана про то, как он проводит в Донецке самый крупный литературный фестиваль в России (да-да, именно так — самый крупный литературный фестиваль в России проводят в Донецкой Народной Республике) вдруг как бабахнет!

Нет, не так — КА-А-А-АК БАБАХНЕТ!!!

Аж стол с пивом и раками задрожал. Да и местные мужики, вроде бы, уже привыкшие к артканонаде, удивились. Что-то совсем громко и совсем рядом.

А тут еще раз — БАБА-А-А-А-Х-Х-Х!

Радовало то, что, судя по всему, это были не «прилеты», а «исходящие». Значит, работали наши. Но что-то совсем близко. И что именно? Уж больно мощно громыхнуло.

Сидим, гадаем.

Вдруг один из официантов объясняет, что совсем недалеко расположилось подразделение 203-миллиметровых артиллерийских орудий особой мощности («Пионы» или их модифицированный вариант «Малка»). Он сам видел.

Разумеется, по логике контрбатарейной борьбы вслед за «исходящим» очень может быть и ответный «прилет».

Но неужели вы думаете, что хотя бы один посетитель ресторана встал и испуганно покинул заведение?

Не сделали этого и мы. А зачем? Раки вкуснючие, пиво отменное, разговоры душевные... Не дождутся, в общем.

***

База «Южный берег», что в поселке Седово недалеко от Новоазовска, — заключительная точка нашей поездки. По пути сюда взгляд то и дело любовался великолепными полями, садами, бахчами, которыми так богата здешняя земля. Крепкими домами с хорошо обустроенным хозяйством в поселках.

Война последних восьми лет практически не задела эту часть Донбасса...

На базе — хороший песчаный пляж, неглубокий вход в воду, и Азовское море, располагающее к себе буростью своих волн и легким ветром, так привлекающим любителей виндсерфинга и прочих удовольствий. А под шум ветра и волн чудесно думается...







***

Донбасс — край, пусть и потрепанный многолетним конфликтом, пусть и обессиленный от исхода части людей, даже сейчас остается регионом с невероятными возможностями. Который до 2014 года давал до четверти всего ВВП тогда еще единой Украины.

Здесь есть всё. И мощнейшая промышленность — горнодобыча, металлургия, машиностроение, энергетика. И богатейшие земли, серьезные агропромышленные мощности. И наука, и культура, и спорт. И море (а значит, и туризм)...

А уж если Донбасс, после того как войдет в состав России (в чем уже никто не сомневается), будет грамотно восстановлен, аккуратно встроен в экономическую и социальную структуру нашей страны и задышит полной грудью, — поверьте, этот регион нахлебником не будет. Скорее, наоборот.

И потому что вряд ли в РФ наберется хотя бы с десяток регионов с таким потенциалом. И прежде всего потому, что люди здесь — не только такие, что ни копейки своей выгоды не упустят, но еще и талантливые, при этом умеющие и любящие трудиться. Завтра здесь точно будет лучше, чем вчера... И главное — мирные люди перестанут каждый день погибать от обстрелов...

Мысли прервали два вертолета, просвистевшие прямо над пляжем на предельно малых высотах. Ведущий — ударный Ка-52 и прикрываемый им Ми-8.

***

На прощание местные общественники подарили нам небольшой сувенир от местных умельцев. Металлическую розу, растущую прямо из гранаты. Причем рубашка — от самой настоящей гранаты Ф-1 (что позже вызвало неподдельный интерес досмотровой группы в аэропорту Внуково), а роза выкована из осколков мин и снарядов, прилетающих в Донецк...



Наверное, это самый точный символ сегодняшнего Донбасса и Донецка в частности. Который несмотря ни на что остается «городом миллиона роз»...

P.S. Спасибо всем, кто помог с организацией поездки.