Завтра с видом на Донбасс. Часть 3

Журналист «Первого областного» вместе со старым товарищем отправился в отпуск в Донбасс. Вот его путевые заметки

Продолжение. Часть 1 и часть 2

Часть 3

Дорога из Донецка в Волноваху заставляет обратить внимание на невероятную красоту донецкой земли. Почти бескрайние и яркие-яркие поля кукурузы, подсолнечника или даже где-то еще не убранной пшеницы, обрамленные разделительными лесополосами, с малейшей возвышенности выглядят так, словно сошли с полотен Ван Гога.

Донбасс — это далеко не только про угольный бассейн, Стаханова, металлургов и футбольный «Шахтер». Но еще и про удивительный, плодородный, южный чернозем, на котором растет почти все,что угодно, — от пшеницы, кукурузы и подсолнечника до абрикосов, винограда, дынь и арбузов.

***

Восторг обрывают таблички «Осторожно, мины!». Маленькие, красные, расставленные через каждые 50 метров вдоль обочины. И большие, что через каждый километр на разделительной полосе. Останавливать машину на обочине не рекомендуется, гулять пешком там же — тем более. Во всяком случае, до тех пор, пока прилегающее к трассе пространство не проверят саперы.

Тут же, за лесополосочкой, — огневые позиции: окопы в полный профиль, ДОТы, опорные пункты. Видно, что уже не передовой край — ни солдат, ни бронетехники здесь практически нет. Но водители все-таки стараются на этом участке включать скорость на максимум. Мало ли...

***

По пути в Волноваху еще нужно было преодолеть разрушенный украинскими войсками мост, проехать мимо бывших блокпостов и «пунктов погранконтроля» (да-да, неформально, но все-таки такие между Украиной и ДНР существовали в последние 8 лет. Ну а как поддерживать хоть какой-то порядок?), а на подъезде к городу вдруг повстречался небольшой экскаватор с челябинскими номерами.

Оказывается, подъезд к Волновахе ремонтирует компания «Урал-сервис-групп». В Челябинске-то эта фирма имеет весьма противоречивую репутацию, не раз срывала сдачу важных объектов. Но здесь пока вроде все в норме, все в графике.

Надо полагать, владельцы компании понимают, что если они сорвут сроки здесь, то им уже никогда не видать никаких подрядов. Нигде. В России уж точно.

***

Волноваха — один из тех городов, что до начала специальной военной операции находились под контролем украинской армии. Освобождали город в марте, бои были тяжелыми, ожесточенными. В итоге — еще один, в общем-то, типичный советский райцентр сейчас больше похож на южноосетинский Цхинвал в августе 2008 года (автор этих строк лично видел столицу Южной Осетии в те дни). Большая часть города практически разрушена, целых зданий, будь то жилые дома или административные учреждения, — единицы.

Но что удивительно — жизнь в городе не просто теплится, а скорее кипит!

На центральной улочке бойко идет торговля на небольшом рыночке. Рядом с ним постоянно останавливаются военные грузовики, и люди в форме идут покупать себя что-то необходимое — продукты, воду, еще что-то по мелочи.

Главный городской сквер и вовсе выглядит, словно не было жестоких боев. Деревья, скамейки, малые архитектурные формы (один макет Эйфелевой башни чего стоит). Памятники. В том числе — тем, кто погиб в Великую Отечественную войну. Целые либо уже отремонтированные. Хотя и не вcе и не до конца. Но какие-то мелкие повреждения я бы даже оставил как есть. Чтобы помнили не только про 1941—45, но и про 2014—22...

***

Здание мэрии вроде бы почти не пострадало. Но — ни единого целого окна: абсолютно все проемы завешены полиэтиленом.

Глава Волновахского района Константин Зинченко на самом деле взялся за практически невозможное — сформировал местную мэрию почти с нуля и пытается заново выстроить работу администрации и вновь заставить функционировать городское хозяйство. Одновременно не упуская ни единого вопроса, связанного с ремонтами, восстановлением, стройками, которые, похоже, здесь только разворачиваются, и в очень серьезном масштабе.

***

В этом деле у Зинченко есть надежная опора — его первый заместитель, а заодно мэр Еманжелинска (Челябинская область) Дмитрий Гатов, который является старшим в группе тех, кто представляет в Донбассе Южный Урал.

Гатов — крепкий, плотный мужик средних лет, с открытым, ясным лицом и прямым, как ломик, взглядом. Он здесь явно освоился, и освоился хорошо: здоровается почти со всеми, кто идет навстречу, и с ним здороваются не в ответ, а первыми. Стараются за руку. Значит, уже знают.

Телефон у Гатова почти не умолкает, да и сам он словно волчок — крутится без остановки. И весь этот сгусток энергии — на позитиве.

И хотя общается он со многими кратко, называя по отчеству — «Юрич», «Михалыч», «Саныч», — это не панибратство, а, скорее, взаимное признание и доверие в работе. Как в мультике про Маугли: «Мы с тобой одной крови, ты и я».

«Ну поехали, покажу вам объекты и город! — говорит он, открывая дверь своей белоснежной «Нивы-Тревел» с челябинскими номерами. — Ну, видимо, ничего менее приметного не было, — усмехается Гатов, — но машина классная!»

***

Челябинская область, взявшая шефство над Волновахой, как и в Ясиноватой, взялась прежде всего за ремонт социальных объектов — детских садов, школ, поликлиники.

Для начала осматриваем детский сад в одном из поселков. По сути, от старого, еще советской постройки одноэтажного здания остались только стены. И то — полностью обшитые утеплителем и вентилируемым фасадом. Поменяли крышу и всю инженерную «внутрянку», сделали отделочные работы.

Работают челябинские подрядчики, но, разумеется, привлекают и местных рабочих. Это одно из условий, пусть и не самых формальных. Жителям Волновахи сейчас работа, пожалуй, нужнее всего. Да и что может быть лучше, чем восстанавливать свой город своими же руками?

Женщины, сотрудницы детсада, с одной стороны, более чем довольны и благодарят за помощь. Но с другой...

«Нам бы по возможности детский городок поменять. Хотя бы качели и горку — видите, их посекло осколками...»

***

Следом едем к большой трехэтажной школе. Здание пострадало конкретно — пришлось и заново формировать и усиливать металлическими уголками опорные колонны спортзала, и новые бетонные перекрытия на крышу ставить вместо тех, что пробило артиллерийским снарядом. Везти нужную модификацию перекрытий пришлось из Челябинска. Но она встала на место словно родная — благо при СССР почти все проекты социальных учреждений были типовыми либо основанными на типовых конструкциях.

Тут работы ведет фирма известного челябинского депутата Ильи Исайчука. «Всего сейчас на площадке около 90 человек. Из них челябинских — человек 10—15, остальных привлекаем. И еще привлечем людей, у нас сроки сдачи строгие», — говорит, проводя меня по зданию, Константин — огромный мужик в тапочках и зеленых шортах (майки в +32 по Цельсию, конечно, нет), здешний прораб.

И ему веришь. Особенно когда видишь, как уже заливаются полы в классах, где-то клеятся обои на стенах, а параллельно пробиваются каналы для труб водоснабжения и отопления.

Но тут прямо по ходу осмотра от начальства прилетает «входящее» задание.

Оказывается, эта школа, вероятно, будет еще и избирательным участком. А значит, надо как-то предусмотреть в ней отдельное помещение, где во время голосования (ближайшее, видимо, будет довольно скоро и даже понятно, по какому поводу) будут располагаться полиция и прочие силы правопорядка.

И это когда уже вся работа по планировке помещений давно закончена! Но, почесав голову, Константин говорит: «Что-то придумаем». Примерно так же думает и Дмитрий Гатов, который везет нас еще по нескольким объектам. Работы везде примерно на том же уровне — в стадии, достаточно близкой к завершению. И уж точно на ином уровне готовности, чем в Ясиноватой.

«Понимаете, там труднее, — пытается объяснить разницу Гатов. — В Ясиноватой идут бои и каждый день „прилеты“. А здесь все-таки, пусть разрушения масштабнее, но уже мирная жизнь вернулась».

И не поспоришь.

***

Восстанавливать берутся даже те объекты, которые, казалось бы, проще снести и построить заново. Как, например, местную стоматологическую поликлинику.

Здание практически разворочено прямыми попаданиями снарядов. Части второго этажа просто нет.

Но его восстановят. Причем так, чтобы не нарушать работу учреждения. Да — оно еще и работает! И врач-стоматолог, представившийся Романом, ведет прием, успевая «обрабатывать» в день до 30 человек.

Ну а как иначе — это единственная стоматология на весь район. А люди нуждаются в помощи...

***

«Поехали, я покажу, где тут тубусы от „Джавелинов“ валяются!» — вдруг предлагает Гатов. Вы бы отказались? Я — точно нет.

Едем. К нам на каком-то этапе присоединяется Миша Подобед — когда-то сотрудник правительства Челябинской области, а теперь один из тех, кто работает в Волновахе вместе с Гатовым. Передвигается Миша на старенькой «Шевроле-Ниве». Старенькой, но... бронированной. Правда, сам он не сильно доволен этим — броня тяжелая, а движок нефорсированный, и машина «еле едет, блин».

Подъезжаем к одному из полуразрушенных жилых домов. Напротив — гаражи, от которых также осталось немного. В одном из гаражей под завалами виднеется старый ZAZ. «Вон он, видишь, черный такой, полукруглый», — подсказывает Гатов. И правда — полтубуса торчат. А рядом — и вторая половина.

Но попробовать пройти и забрать не решаюсь. Да и не советуют: саперы вроде бы еще тут ничего не осматривали, а мало ли какая «закладка» могла остаться вместе с «Джавелином»...

***

Вернулись к мэрии Волновахи, а тут и земляки — до города добралась официальная делегация правительства Челябинской области. Вице-губернаторы Анатолий Векшин и Алексей Фартыгин, глава Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин...

У здания мэрии возникает еще одна «Нива-Тревел». Серая. Ее под щелканье затворов фотокамер торжественно вручают главе района Константину Зинченко. Тот искренне счастлив.

***

«Вы обедали? Пошли перекусим, тут рядом отличное местечко», — приглашает Дмитрий Гатов.

Заведение и впрямь чудесное — смесь магазина с блинной. Блины готовят навынос, благо возле дверей — хороший навесик и столики, сделанные из бочек из-под нефтепродуктов.

И блины были вкусные. Особенно со слабосоленой семгой и сыром.

Но откуда в разрушенной Волновахе семга-то????

И этот вопрос — самый удивительный и позитивный в этом городе. Жизнь в котором идет, несмотря ни на что.

Продолжение следует...