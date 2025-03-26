Завершилось тестирование кандидатов на участие в программе «Герои Южного Урала»

Из 1056 человек на обучение попадут 60

Кандидаты на участие в региональной программе «Герои Южного Урала», направленной на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО, прошли новый этап отбора — тестирование. Из 1056 поданных заявок общественный совет выберет 60 участников с наилучшими показателями управленческого опыта, потенциала и военных заслуг, сообщают на официальном сайте правительства Челябинской области.

Отбирать кандидатов на участие в обучении будут 15 человек, среди которых представители РАНХиГС, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», ЗСО, общественных организаций, духовенства и казачества.

Напомним, инициатива губернатора Алексея Текслера призвана обеспечить ветеранам и участникам СВО возможность трудоустройства в органах власти, коммерческих и общественных структурах. Как отметил вице-губернатор Роман Воллерт, проект позволит интегрировать защитников Родины в мирную жизнь, усилив кадровый потенциал региона на всех уровнях.

Годовая образовательная программа, стартующая 1 июля 2025 года в Челябинском филиале РАНХиГС, включает очное обучение, стажировки и наставничество от опытных руководителей.

«Это не просто образовательный проект. Академический блок составляет лишь 30% — это стандартные лекции. Остальное — интерактивные форматы. Программа включает гуманитарный, патриотический, культурный и спортивный блоки. Это насыщенная программа, всесторонне развивающая различные компетенции кандидатов», — рассказал директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

Цель проекта — максимально быстро адаптировать участников СВО к мирной жизни и подготовить их к гражданской службе.

Напомним, замгубернатора Челябинской области Роман Воллерт в эфире программы «Есть вопрос» рассказал, какие задачи ждут выпускников и как их опыт поможет в управлении регионом.