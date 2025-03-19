Программа «Герои Южного Урала» дарит новые возможности для участников СВО

Как их опыт поможет в управлении регионом, рассказал вице-губернатор Роман Воллерт

Челябинская область запускает региональную программу «Герои Южного Урала», направленную на подготовку ветеранов и участников специальной военной операции к работе на государственной и муниципальной службе. Программа, являющаяся аналогом федерального проекта «Время героев», вызвала огромный интерес: на 60 мест поступило около тысячи заявок. Как будет проходить конкурсный отбор, какие задачи ждут выпускников и как их опыт поможет в управлении регионом, рассказал заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт в эфире телепередачи «Есть вопрос».

Высокий конкурс объясняется несколькими факторами. Во-первых, успешность федерального проекта «Время героев» и его широкое освещение в СМИ создали позитивный имидж подобных программ и повысили информированность участников СВО о возможности переквалификации. Во-вторых, регионы проявляют активный интерес к интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

«Есть запрос самих регионов на то, чтобы поработать со своими ветеранами, найти тех, кто готов в гражданской, мирной жизни послужить Родине. Кто готов раскрыть навыки, приобретенные во время участия в специальной военной операции, проявить их в дальнейшем и использовать возможности, которые предоставляет программа. Самое главное, что участники смогут общаться со своими соратниками, собратьями по оружию, теми, кто уже здесь, и теми, кто еще вернется», — отметил Роман Воллерт.

Для тех, кто не пройдет конкурсный отбор, есть альтернативные пути реализации своего потенциала. Это может быть получение льготного высшего или дополнительного образования, активное участие в работе общественных организаций, участие в конкурсах органов госвласти или местного самоуправления.

«На самом деле для активного человека (а все участники специальной военной операции, бесспорно, люди, которые в свое время проявили эту активность) есть масса вариантов, где себя применить, приложить. Мы видим, что на сегодняшний день много ветеранов нашли себя и в спорте, и в реабилитации, и в деятельности общественных организаций. Возможностей для них много», — добавил вице-губернатор.

Конкурсный отбор в программу «Герои Южного Урала» включает несколько этапов. На первом этапе оценивается качество заполнения заявки, что уже позволяет отсеять некоторых кандидатов. Затем следует тестирование, направленное на оценку психологических качеств: скорости принятия решений, аналитических и коммуникативных способностей, мотивации. Заполнение эссе позволяет оценить умение излагать мысли и видение своего будущего в органах управления. Финальный этап — собеседование, после которого кандидаты рассматриваются специальным советом — он состоит из лидеров общественного мнения, чиновников и общественных деятелей, способных беспристрастно оценить кандидатов.

Программа обучения нацелена на подготовку ветеранов СВО к специфике работы в государственных структурах. Обучающиеся познакомятся с корпоративной культурой, основами нормативно-правового регулирования, научатся взаимодействовать в управленческих командах и работать с населением. Участие в программе призвано раскрыть управленческий и профессиональный потенциал ветеранов СВО, помогая им определить наиболее подходящее направление деятельности.

«Участники уже проявили себя как достойные сыны своего Отечества, заняв патриотическую и активную гражданскую позицию, участвуя в защите интересов Родины в не самых простых условиях. Но одно дело — это ратная история на поле брани, другое дело — гражданская служба. Она ориентирована на человека, то есть мы служим России, но в интересах конкретного жителя на своей территории», — подчеркивает Роман Воллерт.

Для понимания возможностей участников программы «Герои Южного Урала» используются наработки Российской академии народного хозяйства и государственной службы, которая много лет готовит управленческие кадры самого высокого уровня для всей страны. Программа предлагает четыре основных направления: государственная и муниципальная служба, работа в представительных выборных органах, некоммерческий сектор и общественные организации, а также коммерческие предприятия.

Важной составляющей программы является наставничество. За каждым участником будет закреплен опытный наставник из числа управленцев высокого уровня: депутатов, руководителей предприятий и некоммерческих организаций. Наставничество будет сопровождать участников на протяжении всего обучения, стажировки и даже после трудоустройства.

«Мы очень ответственно подойдем к отбору финалистов среди наших участников. Их будет немного, поэтому все будут на виду, это будут самые достойные. У меня нет сомнения, что еще до окончания программы самые активные и успешные получат предложения о трудоустройстве или сами найдут возможности, а эта программа станет лишь дополнением к их персональному развитию», — поделился замгубернатора.

Результаты отбора будут объявлены в июне, обучение начнется 1 июля.