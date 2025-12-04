Завершены съемки сериала «Вегетация» про постапокалиптический Южный Урал

Дата выхода экранизации романа Алексея Иванова на экран пока неизвестна

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о завершении восьмисерийного фильма по роману Алексея Иванова «Вегетация» (18+). Действие разворачивается на Южном Урале в ближайшем будущем после апокалипсиса.

Режиссером-постановщиком выступил Максим Свешников, работавший над сериалами «Прометей», «Отель Элеон». Оператор-постановщик — Илья Авербах. Вместе они работали над картинами «Контейнер» и «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским.





В главных ролях в «Вегетации» снялись Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейсер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Полина Маликова.





Сюжет разворачивается на постапокалиптическом Южном Урале. Люди там живут в тени опасного леса, где идет борьба за власть, ресурсы и жизнь.

