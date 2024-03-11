Завершается прием заявлений на электронное голосование на выборах президента

На «Госуслугах» опция закроется в 24:00 мск

До выборов президента России осталось пять дней. В понедельник, 11 марта, завершается прием заявлений на дистанционное электронное голосование, а также на голосование по месту нахождения, напоминает южноуральцам избирком Челябинской области.

В течение сегодняшнего дня подать заявления еще можно. На портале «Госуслуги» прием заявок от желающих проголосовать электронно или по месту пребывания продлится до 24:00 мск.

Подать заявление на голосование по месту нахождения также можно в территориальной или участковой избирательной комиссии с 16:00 до 20:00 и в МФЦ — по графику работы учреждения.

Добавим, прием заявлений на надомное голосование продолжается.

«Если по уважительной причине 15, 16, 17 марта вы не сможете прийти на избирательный участок, вы имеете право проголосовать на дому. В участковые комиссии заявление можно подать до 14 часов 17 марта, причем сделать это как письменно, так и по телефону, а также при помощи других лиц. Решение о возможности голосования на дому будет принимать избирательная комиссия после рассмотрения заявки. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят избирателя», — напомнили в избиркоме.