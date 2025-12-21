Застрявшая в Египте челябинская туристка возвращается домой

Женщине вернули документы и не взяли денег за лечение

Сегодня, 21 декабря, в Челябинск из Египта возвращается 68-летняя туристка, которая находилась в заложниках у местной клиники после проведения экстренной операции. Об этом сообщил челябинский юрист Игорь Косицын в своем телеграм-канале.

«Паспорт женщине отдали. Визу продлили. Денег за лечение не взяли. Страховая компания предоставила гарантийное письмо. К решению вопроса подключались управление по туризму Челябинской области и администрация губернатора»,— уточнил он.

Напомним, женщина отдыхала с мужем в Шарм-эль-Шейхе. В какой-то момент у нее появились резкие боли в животе. Медики местной клиники выявили непроходимость кишечника и провели экстренную операцию. За все процедуры клиника выставила счет в размере 6 тысяч долларов. Оплатить его должна была страховая компания. Но за день до вылета страховщик согласился заплатить лишь тысячу, заявив, что обострение стало следствием хронической болезни. Сама пенсионерка утверждает, что подобного диагноза у нее не было.

Сотрудники клиники забрали у пациентки паспорт до полной оплаты лечения, из-за чего она не могла вылететь обратно в Россию.