Пенсионерку из Челябинска удерживают в египетской клинике из‑за долга в $6000

Женщина стала заложницей спора между больницей и страховой

Челябинская пенсионерка, экстренно госпитализированная во время отпуска в Египте, фактически взята в заложники местной больницей. После срочной операции клиника требует с нее $7000, а страховщик согласен оплатить лишь седьмую часть этой суммы, сообщает телеграм-канал Mash.

68-летняя туристка отдыхала с мужем в Шарм-эль-Шейхе. В какой-то момент у женщины появилась резкая боль в животе. Врачи местной клиники диагностировали непроходимость кишечника и провели экстренную операцию.

По словам родственников челябинки, изначально страховая компания гарантировала полную оплату расходов. Однако за день до запланированного вылета домой страховщик согласился оплатить всего одну тысячу долларов из семи. Компания утверждает, что заболевание стало следствием обострения хронической болезни. Сама же женщина утверждает, что таких диагнозов у нее раньше не было.

Как сообщает Mash, сотрудники клиники забрали у челябинки паспорт — теперь она не может улететь домой. Решить проблему через российское консульство пока не удается.

Случаи, подобные этому, совсем не редкость. Как туристам действовать, если страховая компания и больница не могут договориться, Первому областному информагентству рассказал эксперт по туризму Олег Ежков:

— Больница не имеет права забирать паспорт туриста и удерживать человека насильно. Если бы дело происходило в Европе, вернуть документ помогла бы полиция. Но в Египте рассчитывать на ее помощь не стоит. Я советую не терять времени, так как рассмотрение дела может затянуться, и как можно быстрее выезжать из страны. Для этого нужно обратиться в российское консульство в Александрии или Каире, заявить об утере паспорта и получить справку, которая заменит паспорт. Подтвердить вашу личность может российский паспорт или свидетельские показания, в данном случае — мужа. Если день вылета уже прошел, нужно взять билет на любой чартерный рейс — свободные места можно искать у любых туроператоров.

Уже в Челябинске нужно подать в суд претензию к страховой. Так как госпитализация была экстренной, настаивайте на том, что случай был страховым. Поверьте, российский суд чаще всего встает на сторону туриста. Также можно потребовать компенсацию за вынужденные расходы на покупку билетов и проживание в чужой стране.

Находясь за границей, за помощью также можно обратиться к организатору тура. Но страховые компании, как правило, принадлежат самим туроператором. Лучше — скорее выехать из страны.