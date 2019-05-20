/ Защита Александра Кокорина обжаловала приговор суда

Об этом сообщила адвокат форварда Татьяна Стукалова.

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о том, что была подана жалоба не решение Пресненского суда Москвы. Об этом она рассказал на своей странице в «Инстаграме».



Жалоба подана. — написано в «Инстаграме» Татьяны Стукаловой.

Напомним, Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, которые состоялись в октябре прошлого года. В результате пострадали три человека, а спустя несколько дней футболистов заключили под стражу. Вместе с ними в «Бутырку» были отправлены и другие фигуранты дела — брат Александра Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

Позднее суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Александр Протасовицкий и Павел Мамаев получили сроки длительностью 1 год и 5 месяцев.