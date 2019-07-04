Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Об этом заявили в УФСИН по Москве.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы из московского СИЗО № 2 в колонию. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова.

«Футболисты убыли из СИЗО № 2 Москвы к месту отбывания наказания», — сказал Сергей Цыганков.

Ранее глава УФСИН по Москве Сергей Морозов заявил, что все фигуранты резонансного дела будут отбывать заключение недалеко от столицы. Позже замглавы службы Валерий Максименко отметил, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.

Напомним, Кокорин и Мамаев, а также младший брат Александра Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Компания друзей избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а позже главу департамента Минпромторга Дениса Пака.