Западный и Пригородный закрепят за новыми школами и военкоматом

Чиновники рассказали, как наладят быт в новых микрорайонах Челябинска

После того как поселки Западный и Пригородный стали частью Челябинска, у местных жителей появилась масса вопросов: в какие школы записывать детей, где оформлять льготы и получать военный билет. Сегодня на эти, а также другие вопросы попытались ответить представители разных ведомств.

ШКОЛЫ

Приемная кампания в школы России проводится в два этапа. Сначала учебные заведения принимают детей, проживающих в жилых домах, закрепленных за школой, а потом — всех желающих на оставшиеся места.

«С 2026 года часть домов, расположенных в Западном и Пригородном, будут закреплены за школами в черте Челябинска. Первая волна приема в первые классы будет вестись по этим спискам. В остальных случаях родители могут отдать ребенка в любую образовательную организацию. Главное, чтобы там были свободные места», — рассказала представитель городского комитета по делам образования Анастасия Шилко.

До конца этого года подвоз детей в школы поселка Западного организует администрация Сосновского района. После Нового года подвозом займется Челябинск.

Новый год как черта разделения упоминается не случайно. Именно с 2026 года поселки Западный и Пригородный станут частью Челябинска в федеральных информационных базах.

ДЕТСКИЕ САДЫ

Пока Челябинск не может комплектовать садики в новых поселках, но их жители уже могут подавать заявки на зачисление в дошкольные учреждения Челябинска. Также родители могут написать заявление о переходе из очереди Сосновского района в очередь Челябинска.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ



До объединения с областным центром дети Западного и Пригородного не имели права бесплатно заниматься в кружках и секциях Челябинска, например в коллективах Дворца пионеров на Алом поле. Теперь для этого преград нет. Жители обоих поселков могут записывать детей в бесплатные кружки и секции Челябинска.

ПОЛИЦИЯ

Опорным пунктом полиции для жителей Западного и Пригородного теперь является отдел «Центральный» на улице Карла Маркса, 78.

«Именно сюда следует сообщать о преступлениях и нарушении миграционного законодательства», — рассказал начальник отдела полиции «Центральный» УМВД Челябинска Ерген Нукаев.

А участковые полицейские будут вести прием в микрорайоне Вишневая Горка, на улице Вишневой, 7. Прием жителей организован по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00 и по субботам с 15:00 до 16:00.

Штат отдела «Центральный» планируют увеличить.

ВОЕНКОМАТ

Сниматься с учета в Сосновском районе и вставать на учет в Центральном районе специально не нужно, все карточки и личные дела уже переданы в Челябинск. Жители Западного и Пригородного теперь стоят на учете в объединенном военкомате Центрального и Советского районов, который расположен на улице Воровского, 73а, в Челябинске.

«Первого октября начинается осенний призыв. Проходить комиссию и убывать к месту службы новобранцы будут уже отсюда», — заявил представитель военкомата.

ПРОДАЖА И ПОКУПКА КВАРТИР

В Росреестре заметили, что жильцам поселков не нужно переоформлять документы на недвижимость. Данные о расположении земли и квартир в Сосновском районе поменяются на Челябинск автоматически.

Регистрировать сделки по таким объектам владельцы имеют право в любом МФЦ страны.

НАЛОГИ

В единые реестры налоговой службы изменения также внесут автоматически.

«Однако мы рекомендуем ИП и физическим лицам внести изменения в свой устав — поменять данные адресной части», — говорит начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 28 по Челябинской области Венера Лилина.

Напомним, поселки Западный и Пригородный вошли в состав Челябинска в 2025 году.