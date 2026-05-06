Заморозки вернутся в Челябинскую область к длинным майским выходным

Погода в мае отличается неустойчивостью

В Челябинской области волны тепла будут сменяться волнами холода на протяжении всего мая. До конца этой рабочей недели, например, в регионе еще будет тепло, но уже к длинным выходным, приуроченным ко Дню Победы, похолодает вплоть до заморозков. Об этом журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«Сейчас регион находится под влиянием теплой воздушной массы, рабочие дни этой недели будут теплыми. К выходным волна тепла сменится волной холода, температурный фон снизится, есть вероятность заморозков в ночное время в отдельных районах»,— рассказала синоптик.

Но поскольку погода в мае отличается неустойчивостью, то, вероятнее всего, холодная воздушная масса быстро сменится новой теплой, добавила Екатерина Выходцева.

Что касается осадков, то в ближайшие дни и даже недели ситуация не изменится: воздушные вихри продолжат следовать через регион, принося дожди.

Рассказала Екатерина Выходцева и о погоде летом. Ожидается, что в Челябинской области температура воздуха будет в пределах нормы или чуть выше. Но, опять же, волны тепла и холода будут сменять друг друга, и температура будет то подниматься до +30 градусов, то опускаться до +10.

Ранее в Гидрометцентре России сообщали, что лето на Южном Урале выдастся жарким.