В Челябинской области обещали лето-2026 жарче обычного

Особенно отличатся июнь и июль

Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на период с апреля по сентябрь. И он пока подтверждает предыдущие результаты исследований. Синоптики обещают жителям региона жаркое и преимущественно сухое лето. Конец весны и начало осени, скорее всего, обойдутся без аномалий.

Самыми жаркими месяцами станут апрель, июнь и июль. Температура воздуха в летние месяцы превысит климатическую норму. Норма для июня составляет до плюс 19 градусов, для июля — до плюс 20. Осадков в июне и июле синоптики не прогнозируют больше обычного, хотя июль традиционно считается самым дождливым месяцем в году.

Август, по предварительным данным, не принесет сюрпризов. И температура, и количество осадков ожидаются в пределах нормы. Норма для августа — плюс 15–19 градусов и до 90 миллиметров осадков.

Вернемся к весне. Май также будет обычным: средняя температура воздуха составит плюс 11–14 градусов, что соответствует климатической норме. Немного меньше осадков, чем обычно, ожидается только в южных районах области. Сухо на юге региона может быть и в сентябре.