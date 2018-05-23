/ Замглавы Чесменского района выдала сиротам 40 квартир с ужасным микроклиматом

За халатное отношение к обязанностям чиновницу ждет суд.

В Чесме «обидчицу» детей-сирот отправили под суд. Женщина, занимая должность заместителя главы муниципального района, предоставляла сиротам жилые помещения, даже не осматривая их. За два года были подписаны акты приемки 40 таких помещений: микроклимат в них не соответствовал нормативным требованиям, потому что теплозащита и вентиляция не соответствовали требованиям. Жить сиротам в таком месте было невозможно.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину в совершении преступления. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление главе Чесменского муниципального района об устранении причин, способствовавших совершению преступления. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Судить замглавы Чесменского района будут по статье «Халатность». Предусмотренное наказание — штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы — до 1 года. По данной статье предусмотрен и арест — до 3 месяцев.