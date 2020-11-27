На 30 суток приостановили работу ресторана в центре Челябинска

Сотрудники не выполняли санэпидтребования.

В Челябинске состоялась очередная проверка заведений общепита и других общественных мест на соблюдение требований распоряжения губернатора об установлении ряда ограничений, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Большинство заведений справились со своей задачей: у сотрудников присутствуют маски, для посетителей имеются антисептики. Напомним, что ночные дискотеки не проводятся, а кальяны вовсе запрещены. При этом некоторые заведения всё же решили не соблюдать предельно простые требования правительства Челябинской области.

Так, ресторан «Птичка», который находится в самом центре Челябинска — на улице Труда, нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Что, конечно, не ушло от внимания проверяющих.

«В отношении представителей ООО „Городская дача“ составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», — сообщили в мэрии Челябинска.

Административный материал об этом правонарушении был рассмотрен в Центральном районном суде Челябинска, где было вынесено решение об административном приостановлении деятельности ресторана сроком на 30 суток. Теперь «Птичка» месяц не сможет принимать гостей, особенно это печально для владельцев ресторана в преддверии новогодних корпоративов.