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/ Закрытия детского инфекционного отделения испугались жители Магнитогорска

Закрытия детского инфекционного отделения испугались жители Магнитогорска

В таком случае в большом городе останется лишь один стационар.
сегодня в 11:43
  |  Общество

Мамы и папы в Магнитогорске забили тревогу. До них дошли слухи, что закрывается детское инфекционное отделение Детской горбольницы № 3, расположенное на Рубинштейна 4. Жители города переживают, что на всех маленьких пациентов останется только инфекционное отделение на Суворова, 100. В «сезон» оно может быть просто переполнено малышами. Кроме того, добираться до правого берега будет удобно далеко не всем.

Закроют инфекционную детскую больницу на левом берегу. Хотят перевести на Суворова 100. Это значит одна больница на весь город и ближайшие районы. И вся инфекция тоже там? А когда начнется сезон инфекций, что тогда? Будут ли места? Или всех домой будут отправлять? — написали в группе «Черное и белое Магнитогорск».

Как рассказали в Минздраве, вся информация о закрытии детского инфекционного отделения — слухи.

На самом деле инфекционный стационар не закрывается. Сейчас встает вопрос о строительстве нового корпуса больницы. Только после этого поднимется вопрос о возможном переезде. — пояснила сайту «Первый областной» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Челябинской области Ксения Хохлова.

В любом случае, прокомментировали в ведомстве, будет учитываться доступность инфекционного отделения для жителей, и только после этого решат вопрос о переезде.

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