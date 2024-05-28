Законы «Урала»: как маленькие студийцы становятся большими личностями

Фильм, посвященный 15‑летию детской студии ансамбля танца «Урал», покажет телеканал ОТВ

В эти дни детская студия ансамбля танца «Урал» вновь набирает новичков. На отбор не нужно готовить номера — с собой должны быть только спортивная форма, музыкальность и чувство ритма. Именно на это смотрят педагоги студии. Остальному — и танцам, и жизни — научат. О том, как ансамбль «Урал» вот уже 15 лет растит себе смену, Челябинску — больших артистов, а стране — хороших людей, расскажет фильм «Жизнь в ритме танца», который телеканал ОТВ покажет в пятницу, 31 мая.

Это фильм и об истории создания и развития студии, и о конкурсах — их бывает до десятка в год, и о бесчисленных победах студийцев, но по большому счету это попытка показать другой мир — со своими законами, по которым живут не только дети, но и их семьи, все, кто попадает на орбиту «Урала», говорит автор фильма Ольга Кисленко.

«Этих непреложных законов всего три: заботиться о младших, никогда не гордиться успехами, потому что в любой момент жизни может случиться так, что придется начинать все с нуля, и каждый день работать над собой. И следование им помогает студийцам жить одной большой семьей, выдерживать жесткий репетиционный и сложный гастрольный график, совершенствуясь каждый день и каждый год», — рассказывает Ольга Кисленко.

Она признается, ее удивил тот факт, что очень многие студийцы успешны не только в танцах, как можно было бы подумать, но и в учебе: золотые медали, красные дипломы, по два высших образования у тех выпускников студии, которые остались здесь преподавателями — и хранителями ценностей коллектива.

«Получился фильм даже не столько про непосредственно „Урал“, но про взросление, про то, как, воспитывая ребенка в строгости и дисциплине, можно помочь ему стать личностью», — говорит журналистка.

Фильм «Жизнь в ритме танца» (6+) выйдет в эфир телеканала ОТВ в пятницу, 31 мая, в 17:10.