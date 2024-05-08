Детская хореографическая студия «Урал» отпраздновала свой юбилей

Делимся фотографиями ярких выступлений

В честь 15-летия детской хореографической студии «Урал» на сцене Челябинского театра опера и балета прошел юбилейный концерт. Юные артисты открыли праздничную программу номером «Мы — будущее Урала», будто намечая курс на развитие и следующие победы. За выступлением творческого коллектива наблюдал корреспондент информагентства «Первое областное».

За прошедшие годы студия завоевала не одну победу на всероссийских и международных конкурсах, удивляла зрителей в Чехии, Китае. За яркие и отточенные выступления в 2018 году студия получила звание «Образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества Челябинской области».

Сейчас в студии занимается почти две сотни детей в возрасте от 5 до 18 лет. Преподают хореографию им артисты действующего состава ансамбля танца «Урал».

Детский коллектив «Урала» четыре раза выступал в Государственном Кремлевском дворце: по личному приглашению народного артиста России Андриса Лиепы и на фестивале народных традиций «Хранимые веками».

В планах у студии — только развитие и движение вперед. Художественный руководитель студии Светлана Лукина рассказала, что после выпуска из детской студии во взрослом государственном ансамбле продолжают заниматься почти 80% детей.

«Когда мы создавались, руководитель одного из коллективов в нашем городе сказала, что мы через 10 лет только „поднимем голову“. На самом деле, все наши усилия быстро принесли свои плоды, и через год уже было видно, что мы движемся в правильном направлении. И у нас до сих пор все движется, я считаю, закономерно только вперед», — отметила Светлана Лукина.

Основу репертуара детской студии составляют русские народные танцы, но ученики виртуозно владеют также и искусством современного и классического танца.

На юбилейном концерте побывала и учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, поблагодарившая каждого родителя в зрительном зале, что поддерживают юные таланты и верят в их успех.

«Пятнадцать лет здесь зажигаются новые танцевальные звезды, наше будущее Урала. Когда я смотрю на эти выступления, я не верю, что перед нами выступают дети, — такие высокие профессионалы всегда на этой сцене, с уверенными, точными движениями, синхронностью, всегда с улыбками. Конечно же, это еще и благодаря большому труду и профессионализму наставников и педагогов», — поделилась Ирина Текслер.

К слову, в следующем году юбилей отмечает и Государственный ансамбль танца «Урал» — 45 лет. Как поделилась Светлана Лукина, ансамбль все еще молод душой и своими артистами.