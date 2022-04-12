Зачем рыбаки в Челябинской области выходят в апреле на тонкий лед?

Любители ловли на мормышку рассказали о завершении сезона

В Челябинской области на некоторых реках уже начал сходить лед, небезопасно становится и на озерах. Однако не все рыбаки спешат завершить сезон зимней рыбалки. Торопить этот процесс приходится сотрудникам МЧС — они вышли в рейды с предупреждениями о штрафах за нахождение на льду. После прошедших выходных ИА «Первое областное» узнало у рыбаков, что же тянет их рисковать собственной жизнью.

Для любителей зимней рыбалки завершается сезон. И, несмотря на то, что температура воздуха уже давно плюсовая, на водоемах рыбаков даже будто стало больше. То ли они закрывают сезон, то ли пытаются поймать последние дни выхода на лед. Многие их них понимают, что такое увлечение — риск для жизни, но убедить заядлых любителей рыбной ловли поберечь себя не так легко.

«Тонкий лед хорошей рыбалке не помеха, особенно, когда ты опытный рыбак и знаешь, где лед безопасный. Смотрите, лед еще на этом участке — 50-60 сантиметров. Это прочный лед. Еще день два и выходить нельзя будет, температура теплая стоит, скоро берег подтает и вот тогда уже опасно будет», — поясняет Павел, рыбак с 40-летним стажем из Магнитогорска.

Вадим тоже рыбак — не новичок. Он рыбачит на реке Урал со стороны, где нет теплого течения, да и до дома не далеко.

«Когда лед темный, выходить нельзя. Около берега, когда закраины образовываются метра два, тоже опасно, ну и о своей безопасности думать нужно, все жить хотят. Когда ступаешь на лед, а он шипит, когда лунки сами по себе шире становятся — это все признаки тонкого льда. Весна в этом году ранняя, поэтому, думаю, неделя еще и все. Будем ждать лета», — рассказывает Вадим.

Рыбаки Челябинска еще не спешат прощаться с сезоном. Многие из них признаются, что в весенней рыбалке есть свои прелести.

«Зима уже и ночью не хозяйка, с утреца тепло и сыро. А солнышко-то уже весеннее-весеннее, высоко и топит- топит снег со всей силой и завораживающе голубит небо. Даже в лесу снега мало. Птички весело напевают.... Понимаешь, что под тобой еще лед, но уже как-то некомфортно. Самые опытные сегодня остались у берега, окуней половили и позагорали»,

— рассказала о рыбалке выходного дня челябинка Ольга.





«Каждый должен отдавать отчет своим действиям, выходя на лед! И в самые лютые морозы на некоторых реках есть участки с открытой водой, риск всегда есть! Я еще не закончил сезон: на Шершнях и Смолино порыбачу, потом Аргази.

Бывают и случаи, когда одни рыбаки спасают других. Такой историей с информагентством поделился другой челябинец.

Сам проваливался и в том году знакомого рыбака вытаскивали из промоины на Южноуральском водохранилище. Здесь всю зиму есть открытая вода и течение с теплой водой, которое подмывает лед. Местные рыболовы хорошо знают эти места и даже зимой туда не ходят. А наш знакомый не знал и решил напрямую сократить путь к ловчим лункам, ну и сократил... Хорошо, что мы его увидели, срезали веревку от саней, связали петлю, закинули к нему, он ее на себя одел под руки, и мы его вытащили.

Я и сам по пояс провалился. Утром лед был белый относительно безопасный, а вечером шли обратно к заливу, где машину оставили. Смотрю, лед темно-синий, значит — воды набрал. Идти туда нельзя, пошли к ближнему берегу, там тоже самое... Друг меня легче, он прошел, не намочив сапоги. А я, зная, что там по пояс, смерился, что намокну, выложил все ценное в санки, упаковал и с песней „врагу не сдается наш гордый рыбак“ пошел как ледокол. Ошибка была в том, что мы вышли на опасный лед. Не стоило уже рыбачить...

Да, именно так и бывает в большинстве случаев, утром зашли, а выйти уже никак!»,

— поделился с корреспондентом ИА «Первое областное» челябинец Данила.

Теплая и безветренная погода на прошедших выходных для некоторых любителей снастей стала идеальным штрихом для завершения зимнего сезона.

«Озеро Смолино. Полгорода, наверное, сидело. Лед держит, но, местами есть промоины, думаю крайняя рыбалка в этом году со льда», — признается челябинец Максим.

С ним согласен и челябинец Олег.

«Лед уже становится хрупким. Если вчера он еще был достаточно крепок, то завтра в этом же месте может быть действительно опасно. Зимняя рыбалка никогда не относилась к безопасным видам отдыха: можно замерзнуть, заблудится... Настоящие рыбаки знают об этом и никогда не теряют бдительности. Поэтому и останавливаться надо вовремя. Тишина, солнце, открытый водоем и улов — это прекрасно. Но спокойствие семьи, которая ждет тебя дома, — гораздо важнее», — считает он.

Однако не все проявляют бдительность. Сергей из Кыштыма уверен что рыбачить на Увильдах можно еще месяц: «лед по рукоятку, снег лежит на льду»...

С таким мнением не согласны сотрудники МЧС. С 1 по 15 апреля с регионе проходит акция «Безопасный лед». На рейды выходят сотрудники чрезвычайного ведомства и центра ГИМС.

«Уже сейчас сотрудники администрации начали составлять протоколы для нарушителей, решивших выйти на тонкий лед, поэтому сегодня мы только предупреждаем, убеждаем, разговариваем, сегодня никому не вписали постановление о штрафе, но уже завтра рыбаки могут получить штраф», — пояснил инспектор Магнитогорского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Олег Клищ.

Напомним, местные власти уже приступили к оборудованию водоемов информационными знаками «О запрете выхода на лед». За нарушение требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 тысяч рублей. Так, в Челябинске 16 таких участков, где установлены аншлаги.



Авторы: Тогжан Мусабаева, Руслан Сафин