Челябинцам запретили выходить на лед реки Миасс

В список закрытых для перемещения мест попала территория за бизнес-домом «Петровский»

В Челябинске мэрия дополнила перечень мест, где запрещено находиться горожанам в осенне-зимний период. К 15 водным объектам, которые находятся в черте города Челябинска, добавили территорию на реке Миасс за бизнес-домом «Петровский» по адресу: улицы Труда, 84. Глава города Наталья Котова подписала соответствующее распоряжение, которое уже появилось на сайте мэрии. В скором времени на месте появятся предупреждающие знаки.

Аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен» должны появиться на набережной реки Миасс в центре города. Территория за бизнес-домом «Петровский» объявлена местом, где в осенне-зимний период запретили выходить на лед из-за весеннего таяния. Ранее в региональном ГУ МЧС уже предупреждали об опасности тонкого льда.

Всего в Челябинске теперь утверждено 16 объектов на водоемах, где в осенний и весенний периоды выход на лед запрещен. Среди них: северная часть муниципального пляжа «Городской» на Шершневском водохранилище, у пешеходного моста на Заячьем острове на реке Миасс, набережная напротив торгового комплекса «Набережный» на реке Миасс и другие.