Заблудившуюся в центре Челябинска лосиху погрузили в сон и вывезли в лес

Напуганное животное выпустили в естественную среду

В Челябинске завершилась спасательная операция по вызволению лосихи, которая 15 мая забрела в центр города, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Чтобы обеспечить безопасность и людей, и животного, сначала лосиху изолировали на стройплощадке нового жилого комплекса, а потом временно усыпили и вывезли в Сосновский район.





«Сотрудники Челябинского зоопарка с помощью специального препарата погрузили лосиху в глубокий сон. Затем ее аккуратно поместили в клетку и отвезли в Сосновский муниципальный округ. По пути животное самостоятельно пришло в себя. Когда клетку открыли, лосиха вышла и направилась прямо в лес», — рассказали в пресс-службе.

В пятницу, 15 мая, напуганная лосиха забрела в центр Челябинска и попала в ловушку.