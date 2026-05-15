В центре Челябинска сегодня, 15 мая, утром заметили необычного «прохожего» — по оживленному проспекту Ленина бродила лосиха. Жители города сразу сообщили о животном в Единую диспетчерскую службу.

В министерстве экологии Челябинской области поблагодарили неравнодушных горожан и рассказали о состоянии лесной гостьи.

«Лось был напуган: шум машин, высотки, асфальт — все это для него неестественная и стрессовая среда. У животного есть небольшие ссадины и повреждения — скорее всего, от столкновений с бордюрами или ограждениями, пока он метался в поисках выхода», — отметили в ведомстве.
В какой-то момент лосиха забрела на строительную площадку жилого комплекса «Голос Меридиан».

«Мы, конечно, гостей любим, но: во-первых — бутик-квартал оценивать рановато, а во-вторых — на строительной площадке без каски находиться запрещено. Поэтому наши строители тоже позвонили в службу „112“, а те уже вызвали профессионалов. Пока мы ждали специально обученных людей, следили, чтобы к сохатой никто не подходил и не беспокоил. Сотрудники Госохотнадзора и Челябинского зоопарка оперативно приехали, дали животному снотворное и перевозят ее сейчас в более подходящую среду обитания — в лес», — рассказали в пресс-службе «Группа Голос».
В министерстве экологии добавили, что все действия контролируются специалистами с соблюдением мер предосторожности. Об итогах операции обещают сообщить дополнительно.