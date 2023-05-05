За сутки на Южном Урале ликвидировали 17 лесных пожаров

ГУ лесами напоминает о недопустимости разведения огня

Только за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 272 га. На тушении работали 331 человек и 101 единица техники. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в ГУ лесами Челябинской области.

«В преддверии второй половины майских праздников хочу напомнить, что в период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое. На граждан административный штраф может достигать 50 тысяч рублей. Основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор, поэтому именно от нас с вами зависит, как пройдут предстоящие выходные», — напомнил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Всего в текущем году на территории лесного фонда области ликвидировано 305 возгораний на площади 3941 га.

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Разведение костров в лесах строго запрещено, нарушителям грозят крупные штрафы. Накануне губернатор Алексей Текслер обратился к южноуральцам с просьбой проявить бдительность и соблюдать меры противопожарной безопасности.

