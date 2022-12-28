За стрельбу в университете Перми Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок

Трагедия произошла в сентябре 2021 года

В Перми вынесли приговор стрелку, устроившему массовое убийство в одном из вузов. Тимуру Бекмансурову назначили пожизненное лишение свободы, хотя в последнем слове преступник просил не применять к нему эту меру наказания, а также предлагал учесть его инвалидность и положительные характеристики.

Напомним, что 20 сентября 2021 года Бекмансуров пришел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета. Вооружившись гладкоствольным ружьем, он открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, более 20 были ранены, свыше 35 получили различные телесные повреждения.

Сам Бекмансуров получил тяжелые травмы, одну ногу ему ампутировали.

Бекмансурову предъявили обвинение по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Свою вину он признал.