Пермский суд отправил в СИЗО стрелка, устроившего массовое убийство в университете

Тимур Бекмансуров признал вину

Следственные органы предъявили обвинение 18-летнему Тимуру Бекмансурову. Он отправлен в СИЗО до 13 декабря. Об этом Первому областному информагентству сообщили в Дзержинском районном суде Перми.

Напомним, трагедия случилась 20 сентября в Пермском госуниверситете. 18-летний вооруженный студент ворвался в здание и открыл огонь. Погибли шесть человек. Сам Бекмансуров был ранен, в СМИ появились сообщения о его смерти. Однако позже выяснилось, что стрелок все же выжил, получив тяжелые травмы. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.

Избрание меры пресечения проходило в Пермской краевой клинической больнице. Бекмансурову предъявили обвинение по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Свою вину студент признал. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Суд избрал ему пресечение в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 13 декабря», — рассказали в Дзержинском районном суде Перми.