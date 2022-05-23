За спасение жизни ребенка учителя ОБЖ из Челябинской области представят к награде

С педагогом-героем созвонился глава региона Алексей Текслер

Учителя ОБЖ из Южноуральска представят к награде по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Сегодня глава региона созвонился с героем и поблагодарил его за спасение жизни пятиклассника. Константин Пугач смог реабилитировать ребенка после того, как мальчик потерял сознание в коридоре школы. Алексей Текслер в своем Телеграм-канале рассказал, как тронула его история спасения ученика.

Напомним, на прошлой неделе учитель ОБЖ школы № 6 из Южноуральска Константин Пугач стал настоящим народным героем. 16 мая он вывел из клинической смерти мальчика, который внезапно потерял сознание в коридоре. Константин Пугач случайно оказался рядом и смог завести сердце ребенка, а после переда его подъехавшей бригаде скорой помощи.

«Эта история меня тронула. Сегодня позвонил Константину Александровичу, чтобы лично его поблагодарить. За то, что не растерялся, подоспел вовремя. И, конечно, за знания, которые педагог дает своим ученикам. Чем больше ребят будут обладать навыками оказания первой помощи, тем лучше. Ведь это может спасти чью-то жизнь», — рассказал в своем Телеграм-канале Алексей Текслер.

Он уточнил, что большое внимание Константин Пугач уделяет патриотическому воспитанию.

«И за это тоже ему искренняя благодарность. Это ведь идет от сердца, от понимания значимости своей миссии. Рад, что у нас есть такие учителя. Обязательно представлю Константина Александровича к заслуженной награде!» — резюмировал глава региона.