Учитель ОБЖ спас пятиклассника от смерти в Южноуральске

Учитель ОБЖ оказал первую медицинскую помощь

В Южноуральске учитель ОБЖ спас жизнь пятикласснику. Мальчик упал в обморок в коридоре школы № 6, при этом он сильно ударился затылком об пол. У мальчика стало пропадать дыхание, а потом остановилось сердце. Первую и спасительную помощь ему оказал проходивший мимо учитель Константин Пугач. Он привел мальчика в сознание до приезда медиков. Глава Южноуральска Ярослав Куленко объявил благодарность учителю и рассказал подробности случившегося.

ЧП произошло в стенах школы № 6 16 мая. Мальчик шел по коридору, когда внезапно потерял сознание и упал. При падении он ударился головой об пол. Сначала у него стало пропадать дыхание, а потом остановилось и сердце. У ребенка наступила клиническая смерть.

Учитель ОБЖ Константин Пугач просто проходил мимо. Эта случайность спасла жизнь мальчику. Педагог смог провести сердечно-легочную реанимацию и завел сердце ребенка. До приезда медиков мальчик пришел в сознание.

Константин Александрович передал подростка бригаде скорой помощи.

«Горжусь педагогами Южноуральска, которые не в первый раз доказывают, что сделают все возможное ради спасения наших детей в любых условиях! От лица всех жителей нашего города благодарю Константина Александровича за высокий профессионализм, оказанную помощь ребенку и спасенную жизнь», — написал у себя на странице в соцсетях глава Южноуральска Ярослав Куленко.

Слова благодарности педагогу выражают не только коллеги, но жители города и всего региона. В социальных сетях Константин Пугач стал героем Челябинской области.

«Большое спасибо Константину Александровичу, он всегда приходит на помощь. Также оказывали помощь ребенку работники школы Тяглов Юрий Викторович, Холод Владислав Алексеевич», — пояснила в комментариях к посту главы директор школы Антонина Устинова.

Напомним, на днях в Миассе скончалась девятилетняя девочка во время выступления танцевального коллектива. СК начал проверку по факту гибели ребенка.