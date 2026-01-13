Мороз и туманы обещают жителям Челябинской области 13 января

С понижением температуры ветер почти стихнет

Сегодня, 13 января, в Челябинской области где-то воздух прогреется до −5°C, а где-то градусники покажут ниже −20. Утром синоптики областного Гидрометеоцентра обещают изморозь и туманы.

В Челябинске днем градусники покажут около −17°C. Солнечно, без снега. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся пасмурным. Температура поднимется до −12°C.

В Миассе и Троицке синоптики обещают около −16°C. Преимущественно облачно. Почти без ветра

В Трехгорном заметно теплее — около −8°C. Облачно.

В Аше воздух прогреется до −5°C. Облачно с прояснениями. Ветер до 5 метров в секунду.

А в Снежинске столбики термометров опустятся до −22°C. Зато без ветра.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −7 до −21°C. Местами ожидается небольшой снег. Ветер северный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.