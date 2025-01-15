За первый месяц работы электричка «Финист» Челябинск — Екатеринбург перевезла 16 тысяч пассажиров

Первые рейсы стартовали 15 декабря 2024 года

На электропоезде «Финист» из Челябинска в Екатеринбург за первый месяц курсирования проехали уже 16 тысяч человек. Как шутят в ЮУЖД, «ясный сокол» только набирает обороты.

Чаще всего южноуральцы ездили в праздники, с 28 декабря по 8 января. Вагончики в эти дни были заполнены почти на 100%.

Напомним, новая электричка курсирует ежедневно, из Челябинска выезжает в 07:00, прибывает в Екатеринбург в 11:18. Обратный рейс стартует в 18:25 и приезжает в Челябинск в 22:43.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» оценил электропоезд на презентации. «Финист» оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. Внутри салона удобные кресла с USB-розетками для зарядки телефонов. Также в составе есть три санитарных модуля, оснащенные пеленальными столиками. Всего в поезде 409 мест и 7 откидных кресел.